Diete, palestre, integratori, centri estetici e benessere. L’industria del benessere e della salute è fiorente come non mai e ciò dimostra come ci sia una fortissima richiesta. Purtroppo però spesso, nonostante investimenti in denaro o in sacrifici dettati dalle diete più disparate i risultati sono insufficienti.

Una regola molto nota afferma che, con una corretta alimentazione, 10000 passi al giorno sono sufficienti per mantenere una buona forma fisica senza b isogno di praticare un’altra attività sportiva.

Anche chi vuole dimagrire dovrebbe, più che tentare le più disparate diete, tenere presente questo consiglio.

Purtroppo gli stili di vita odierni favoriscono la vita sedentaria e normalmente in una giornata facciamo meno di 5000 passi.

Come fare quindi a raggiungere i famosi 10000 passi al giorno che ci faranno stare meglio? Un trucco molto semplice è quello di comprare un contapassi (o podometro), se ne trovano che costano meno di 10 euro. Il contapassi è un apparecchietto piccolissimo che si posiziona all’altezza della cintura e sta ben nascosto sotto il maglione. E’ stato dimostrato come sia sufficiente utilizzare un contapassi per aumentare progressivamente il numero di passi che effettuiamo ogni giorno. Questo è motivato sia dal fatto che ci rendiamo conto di quanto effettivamente siamo sedentari, sia perché si instaura un meccanismo psicologico di sfida con noi stessi per superare ogni giorno il numero di passi che abbiamo fatto il giorno precedente. In questo modo aumenteremo in modo graduale il nostro numero di passi. Una volta raggiunto regolarmente l’obiettivo dei 10000 passi al giorno potremo anche lasciare il contapassi perché avremo finalmente acquisito delle abitudini di vita meno sedentarie.

Anch’io ho comprato un contapassi è mi ha fatto cambiare radicalmente alcune abitudini. Mi sono accorto che in una giornata normale facevo circa 5000 passi. Poi ho cominciato ad andare al lavoro a piedi (prima usavo i mezzi pubblici) e sono salito a circa 8000. Quindi ho aggiunto una passeggiatina serale per superare i 10000.