Il russo è una lingua molto valutata nel mondo del lavoro e, anche in questo caso la rete ci può essere utile, infatti internet contiene molte risorse per imparare il russo gratis. Imparare il russo utilizzando solo internet non è facile, ma con i giusti siti, dizionari e podcast si possono fare grandi progressi. Vediamo ora le migliori risorse per imparare il russo gratis online:

La prima cosa sa fare quando si impara una lingua come il russo è trovare un buon sito o libro di grammatica, la grammatica russa in particolare è molto difficile a causa dei casi e delle declinazioni. Ma il primo vero ostacolo per gli italiani che vogliono imparare il russo è l’alfabeto cirillico, perciò vi consiglio questa grammatica russa online che contiene anche una guida su come imparare l’alfabeto russo o cirillico: http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/.

Come avrete notato, il sito per imparare il russo che vi ho presentato sopra è in lingua inglese e per chi non è pratico con questa lingua può essere difficile orientarsi, perciò per chi non sapesse l’inglese consiglio questo sito di grammatica russa in italiano: http://lexis.110mb.com/Grammatika.html.

Se invece volete imparare delle frasi, ascoltare la radio o guardare la tv russa vi consiglio questo sito http://lexis.110mb.com/versioneitaliana.html che vi sarà molto utile per formarvi un lessico sufficiente e per migliorare la vostra comprensione della lingua parlata.

Tra le risorse migliori per imparare il russo gratis, ci sono i podcast, questo sono davvero utilissimi per imparare a comprendere la lingua russa parlata a velocità normale. Qui potrete imparare a comprendere conversazioni su argomenti di vita di tutti i giorni e soprattutto imparerete a parlare e a sostenere delle conversazioni su argomenti di base. Ad esempio imparerete a ordinare al ristorante, a parlare del tempo, a chiedere informazioni ed indicazioni stradali e tanto altro.

I podcast si trovano nell’iTunes Store e tra i migliori troviamo A Taste of Russian, A Spoonful of Russian, Russian Survival Phrases e RussianPod101. In alternativa potete sempre andare nell’iTunes Store e carcare tra i vari corsi di lingua quello che fa per voi,ad esempio potete scrivere nella barra di ricerca delle parole come “corsi di russo” oppure “Learn Russian”, in questo modo vedrete i corsi e i podcast presenti.

Questo tipo di risorse sarà molto utile a tutti coloro che si apprestano a partire per la Russia e che sono interessati ad imparare frasi e schemi di conversazione senza incentrarsi troppo sulla grammatica. Comunque, come in ogni lingua, il metodo migliore per imparare il russo è studiare il russo in Russia, preferibilmente con dei corsi intensivi.