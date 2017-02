Il sogno di diventare nobile è qualcosa che al giorno d’oggi si può anche comprare.

Ci sono essenzialmente due strade.

Una costosa che consiste nel comprare un titolo nobiliare in inghilterra, in francia o in spagna, stando ben attenti che non sia falso, e che vi costerà una bella cifra (dai 2000 euro ai 70000).

Una meno costosa, che consiste nel comprare un titolo nobiliare di una micronazione, le più note sono il Principato di Sealand e il Principato di Ladonia. Non si tratta di un titolo ereditario, e anzi, non ha alcun valore se non nella micronazione di appartenenza (ma almeno lì ce là!), ma è comunque un bella soddisfazione che vi costerà davvero poco! Stiamo parlando di 15 – 30 Euro. In fin dei conti qui in Italia i titoli non han alcun valore, così come nella maggior parte del mondo.

E chiamarvi Barone Andrea di Sealand…non ha prezzo!! (come la mastercard!)

Avete ulteriori suggerimenti?Indicateli qui sotto!