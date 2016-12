Oggi un bel gioco dedicato a tutti i sognatori che guardano le stelle traendone le ispirazioni più belle e profonde.

Starific è un gioco arcade di intelligenza dove, al comando di una racchetta, impugnata come se fosse un normale joystick, dovrai impedire alle stelle di scappare dal firmamento. Non farle mai uscire dal quadro o perderai punteggio.

Come ogni buon gioco non mancano di power up, il sito che ospita il gioco li definice astronomici! Questi power up sono dei deflettori che una volta afferrati ti permettono di avere punti e poteri in più straordinari potenziando sempre più le tue abilità.

Colpendo inoltre i bombers, gli uppers e downers ed in in più i rounders avrai possibilità di incrementare ulteriormente il tuo punteggio in maniera incredbile.

Il gioco richiede logica e concentrazione quindi non distrarti, ti lascio al gioco!

Link: Starific the game.