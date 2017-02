Il trasloco dell’ufficio è una operazione particolarmente delicata e stressante, paragonabile solo a quella del trasloco di casa propria. Nel caso di un ufficio, così come di aziende o attività commerciali, i tempi di trasloco devono essere accuratamente pianificati e rispettati, in maniera da ridurre al minimo qualsiasi disagio, i tempi morti e ovviamente il periodo di inattività dell’esercizio.

Se l’ufficio è piccolo e ospita al massimo uno o due dipendenti, potresti valutare di procedere autonomamente al trasloco, in tutto o in parte, lasciando solamente i mobili ed eventuali macchinari ingombranti al ritiro di un professionista. Inoltre ricordati che tutto il materiale informatico dovrà essere installato nella nuova sede, e potresti aver bisogno di qualche tecnico per configurare la connessione locale, Internet, la rete delle stampanti e così via.

Tieni presente che se vuoi conservare l’arredo è opportuno procedere ad uno smontaggio a regola d’arte, ad un imballaggio funzionale ed un trasporto che tenga in considerazione l’eventuale fragilità di alcuni macchinari (quali possono essere server, computer, fotocopiatrici, plotter e così via).

I mobili poi vanno rimontati e gli imballi devono essere accuratamente smaltiti, senza dimenticare di verificare le normative in merito all’occupazione temporanea del suolo pubblico, nell’arco di tempo necessario a trasportare arredo e oggetti, dal mezzo di trasporto fino al piano dell’ufficio. Lo stesso furgone deve essere eventualmente noleggiato e qualora si preveda l’uso del montacarichi deve essere presente anche un addetto specializzato.

Questa opzione, sicuramente economica ma decisamente stressante, mettendo in conto la possibilità di ritardi e danneggiamenti vari, può essere valutata qualora si tratti di traslochi ai piani terra. Ma quando ci si deve spostare da o verso un piano elevato, ecco allora che diventa praticamente obbligata la scelta di rivolgersi ad un’azienda di traslochi professionale.

Traslocare il proprio ufficio? Scegli un professionista che lo faccia al posto tuo!

Considerando costi e benefici, il consiglio è quello di non fare tutto da soli bensì affidarsi a dei professionisti in grado di offrire un preventivo chiaro e completo, con la possibilità di un’opzione tutto incluso, in maniera da non avere sorprese.

Noi di Traslocare Roma siamo certi di assicurarti lo svolgimento di tutte le attività in tempi rapidi, sollevandoti da qualsiasi stress.

Le tempistiche di trasloco di un ufficio

Dopo che vi avremo proposto il nostro preventivo, potremo programmare e pianificare lo spostamento, considerando qualsiasi esigenza. Se si tratta di un piccolo ufficio, di solito il trasloco avviene in una singola giornata lavorativa; tuttavia ci sono alcune circostanze che possono influire, quali la praticità di accesso, i piani di carico scarico, l’imballaggio del materiale cartaceo e della documentazione, la complessità dell’arredo. Per uffici di medie o grandi dimensioni, indicativamente da 20 dipendenti ed oltre, è necessario sviluppare un piano di trasloco specifico da potersi suddividere in più giornate lavorative.

Qual è il momento migliore per traslocare un ufficio? Di solito gli uffici e le attività commerciali vengono traslocate nei weekend, in maniera che l’operatività dell’azienda possa raggiungere il fine settimana e riprendere già il lunedì successivo.

Oltre a tutti i servizi strettamente legati al trasloco vero e proprio, Traslocare Roma offre la possibilità di un deposito dei tuoi archivi cartacei perfettamente imballati e codificati, in maniera che possano essere reperiti in maniera semplice, all’occorrenza. Ti mettiamo a disposizione varie tipologie di imballaggio per proteggere i faldoni, gli apparecchi elettronici ed ogni altro oggetto o parte di arredo.

La nostra ditta è attrezzata per spostare attrezzature particolari anche particolarmente pesanti e voluminose, quali casseforti, server, attrezzature informatiche delicate. Siamo in grado di gestire anche traslochi da e verso piani alti, con macchinari e personale specializzato per l’utilizzo di montacarichi e piattaforme aeree.