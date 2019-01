Informazioni

Lame affilate di lunga durata per regolare la barba e tagliare i capelli in modo uniforme

13 impostazioni di lunghezza con solo 4 pettini per creare una varietà di stili diversi per barba e capelli

Il kit 9-in-1 include un regolabarba uomo, un tagliacapelli, un rifinitore corpo, un rifinitore naso e orecchie e un rasoio barba elettrico per una rasatura pulita

Alimentazione di lunga durata: 60 minuti di carica per 60 minuti di rifinitura di precisione rifinitor totalmente impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia

Rasoio da barba Gillette Fusion5 ProGlide con tecnologia FlexBall in omaggio per una rasatura pulita di collo e viso

Rade, rifinisce e modella la barba, rasoio elettrico tutto in uno, adatto ad ogni taglio di barba

Il rasoio e il regolabarba sono dotati di 3 accessori per offrire la massima versatilità

Impermeabile al 100%, può essere utilizzato sotto la doccia

Le potenti batterie Ni-MH garantiscono 30 minuti di rifinitura senza filo

Testina del rasoio extra-large con lamina SmartFoil flessibile per una rasatura delicata e pulita in poche passate

Rasoio da uomo Gillette Fusion ProGlide Styler 3 in 1, regola in modo uniforme, rade in profondità e rifinisce con precisione

Rifinitore resistente all'acqua, sia nel lavandino che sotto la doccia

Stabilizzatore di lame che consente un maggiore adattamento ai contorni del viso, per una rasatura confortevole

Striscia lubrificante che permette al rasoio di muoversi in modo scorrevole sulla pelle, anche in caso di ripetuti passaggi

Lama di precisione progettata per ottenere contorni netti e definiti e rifiniture precise

Tecnologia avanzata Braun per una regolazione uniforme

Con 3 regolatori di lunghezza intercambiabili (2 mm, 4 mm, 6 mm) per una lunghezza regolare e un'ottima adattabilità ai contorni

7 styling di precisione in un unico dispositivo regolabarba: barba trascurata, corta, media e lunga, taglio di capelli, definizione dei contorni, rasatura completa, taglio di capelli e rasatura del corpo

Ottieni qualsiasi stile di barba grazie ai 4 pettini e al rifinitore di precisione, dotato di 13 impostazioni di lunghezza precise da 0,5 a 21 mm

Alimentazione di lunga durata e lame affilate: una ricarica offre 60 minuti di rifinitura di precisione senza perdite di prestazioni

Totalmente lavabile per una facile pulizia sotto l'acqua corrente

Include un rasoio Gillette Body in omaggio